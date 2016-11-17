Трубы для «Транснефти»

Центральный банк зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций «Транснефти» для передачи трубопроводов под проекты «Танеко» в Нижнекамске. Акции размещаются по закрытой подписке в пользу Росимущества. Росимущество внесет в капитал «Транснефти» имущество, созданное при строительстве комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, магистрального нефтепровода НПС Калейкино – Нижнекамский НПЗ и при реконструкции нефтепродуктопровода Нижнекамск – Альметьевск – Кстово. Интерфакс

«Трансконтейнер» модернизирует терминалы

«Трансконтейнер» в 2017 г. направит на закупку подвижного состава и контейнеров около 70% всех запланированных инвестиций, сообщил гендиректор компании Петр Баскаков. Инвестпрограмма «Трансконтейнера» на 2017 г. – 7 млрд руб. Таким образом, на закупку подвижного состава и контейнеров может быть выделено около 5 млрд руб. Еще порядка 1 млрд руб. – это реконструкция терминала в Красноярске, сообщил Баскаков. До 2019 г. «Трансконтейнер» планирует также реконструировать терминалы в Иркутске и в пригороде Владивостока. Это обойдется примерно в 900 млн руб. Интерфакс