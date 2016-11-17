Аудиторов будут проверять дольше

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, увеличивающий до 40 рабочих дней срок проверки аудиторов, которые работают с отчетностью банков, профучастников, страховщиков НПФ и бирж. Если в ходе проверки возникнет необходимость проведения сложных или длительных исследований, спецэкспертиз и расследований на основании мотивированных предложений правоохранительных и контрольных органов, то ее могут продлить еще на 20 дней. Частота проверок – не чаще одного раза в три года.

Основанием для проведения внеплановой проверки может стать жалоба на действия аудитора или предписание об устранении нарушений, не выполненное в срок. Интерфакс

М2М ждет спасения

Совет директоров «М2М прайвет банка» (в начале ноября перестал проводить платежи. – «Ведомости») на заседании в четверг, 17 ноября, рассматривал ходатайство исполняющего обязанности предправления (сейчас им является Инна Иванова) об осуществлении мер по предупреждению банкротства, следует из материалов банка. Кроме того, банк мог быть переведен в другую квалификационную группу. Банк совместно с ЦБ и материнским Азиатско-Тихоокеанским банком разрабатывает план спасения – может быть докапитализирован с помощью bail-in, о чем ведет переговоры с крупными вкладчиками.

М2М в октябре четыре дня нарушал нормативы достаточности капитала (Н1,0–Н1,2), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств банка для приобретения акций других юрлиц (Н12). В течение двух дней банком также не выполнялся норматив текущей ликвидности (Н3). Интерфакс, Ведомости

Китайцы соберут депозиты в России

Российская «дочка» китайского Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) получила право привлекать на депозиты средства физических лиц, раскрыл Центробанк. На конец первого полугодия пассивы (47,7 млрд руб.) банка формировались за счет средств банков и компаний. ICBC – крупнейший в мире банк по объему активов. Интерфакс

ЦБ расширяет совет директоров

В совет директоров Центробанка могут войти зампред Ольга Скоробогатова и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Ольга Полякова, сообщил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, комитет получил соответствующее представление от председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Скоробогатова курирует в ЦБ платежные системы и информационные технологии, Полякова ранее возглавляла департамент внутреннего аудита ЦБ. Интерфакс