Prosperity увеличил долю в «Черкизово»

Инвестфонд Prosperity Capital Management довел долю в уставном фонде группы «Черкизово» с 13,35 до 15,24%, сообщила компания. Теперь инвестфонду принадлежит 6 698 712 голосующих акций компании. «Черкизово» – производитель свинины и мяса птицы. Основными владельцами «Черкизово» с долей 65% являются Игорь Бабаев и члены его семьи, которые контролируют группу через MB Capital Partners. Интерфакс

Фармкомпании сознались в сговоре

Фармкомпании «Джодас экспоим», ФК «Фармакоппола» и «Сатиком», воспользовавшись программой освобождения от ответственности, сознались в сговоре по поддержанию цен на торгах по поставке лекарств и медизделий в регионы, сообщила пресс-служба ФАС. Согласно программе при добровольном сообщении о сговоре признавшийся первым освобождается от ответственности, а признавшиеся позже платят минимальные штрафы. Торги проводились на поставку противовоспалительных препаратов, антибиотиков, препаратов для лечения инфекционных заболеваний, большая часть которых – жизненно необходимые лекарства. Картель действовал более трех лет и принес компаниям доход свыше 200 млн руб. Рассматривается более 40 дел о действиях картелей в фармотрасли, которые приводят к завышению цен на лекарства в России, отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. Ведомости

Туркменские планы «БТК холдинга»

Группа компаний «БТК холдинг» откроет представительство в Туркмении, сообщило государственное информагентство этой страны. Компания планирует создавать совместные предприятия с местными компаниями. «Мы нацелены на сотрудничество на всех этапах производства, начиная с приобретения сырья и заканчивая созданием совместных предприятий по выпуску готовой продукции», – заявил гендиректор «БТК холдинга» Таймураз Боллоев. Группа выпускает волокна, ткани, трикотажное полотно, обувь и готовую одежду. Интерфакс