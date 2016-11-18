ФАС предостерегла менеджера «Роснефти»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение директору департамента трейдинга нефтью и нефтепродуктами «Роснефти», который заявил о процедуре отбора предложений для реализации автомобильных бензинов на экспорт в ноябре – декабре 2016 г. в количестве до 150 000 т. «Такие действия могут привести к изъятию с рынка автомобильных бензинов и к увеличению цен на нефтепродукты», – объяснила ФАС. Интерфакс

Аэропорт Владивостока готов к продаже

Акционеры «Международного аэропорта Шереметьево» одобрили сделки, необходимые для продажи аэропорта Владивостока. В частности, утверждена конвертация займов, предоставленных «Терминалу Владивосток», в его уставный капитал. Планируется продать 100% акций «Терминала Владивосток» и 52,16% плюс 1 обыкновенную акцию «Международного аэропорта Владивосток», управляющих аэропортом, консорциуму в составе РФПИ, «Базэла» и сингапурской Changi. Интерфакс

НЛМК может выплатить 21,7 млрд руб. дивидендов

Совет директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2016 г. из расчета 3,63 руб. на акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 21,755 млрд руб., или 87% чистой прибыли НЛМК за III квартал. Дивиденды НЛМК за II квартал составили 1,08 руб. на акцию. Интерфакс

Ливия хочет удвоить добычу нефти

Ливия планирует увеличить в 2017 г. добычу нефти почти в 2 раза – довести ее до 1,1 млн барр. в сутки, заявил председатель правления госкорпорации National Oil Corp. Мустафа Саналла. Ливия наряду с Ираном и Нигерией освобождена от участия в соглашении ОПЕК о сокращении добычи. При режиме Муаммара Каддафи Ливия добывала 1,6 млн барр. нефти в сутки. Интерфакс

РФПИ с партнерами может купить 50% «Трансконтейнера»

РФПИ с партнерами рассматривает приобретение контрольного пакета акций «Трансконтейнера», сказал вице-президент РЖД Андрей Старков. «Ведомости» сообщали, что учрежденный при участии РЖД НПФ «Благосостояние» обсуждает с РФПИ продажу пакета акций «Трансконтейнера» и что вместе с РФПИ в сделке могут участвовать арабские фонды и оператор DP World (DPW, Дубай). Тандем РФПИ и DPW уже готовится приобрести 49% в контейнерном терминале НУТЭП (актив DeloPorts Сергея Шишкарева) в Новороссийске. Интерфакс