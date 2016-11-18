Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Поправки

В статье «Conde Nast сэкономит на путешествиях и моде» (№ 214 от 15.11.2016, стр. 24) следует читать: «Осенью прошлого года о закрытии журналов GEO, «Gala Биография» и GEOlenok объявил владелец издателя журнала Forbes «АС рус медиа» (бывший Axel Springer Russia) Александр Федотов, рассказывали источники «Ведомостей» в компании. Представитель «АС рус медиа» опровергает, что Федотов это говорил, все три журнала продолжают издаваться, настаивает он».

В статье «Сбербанк рассчитает чаевые через приложение Plazius» (№ 215 от 16.11.2016, стр. 19) неверно указано число заведений общественного питания, подключивших приложение Plazius, – 1300. Редакция приносит извинения.