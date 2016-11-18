Неполная мобилизация

Прошедшие в этом году внезапные проверки, в том числе в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2016», показали недочеты в системе мобилизационной подготовки экономики. Этому было посвящено завершающее совещание из серии совещаний по вопросам оборонной промышленности, которое провел в четверг в Сочи Владимир Путин. «В основном предприятия со своими задачами справились. В то же время были выявлены – в такой масштабной работе и не может быть по-другому – определенные недочеты, которые впоследствии могут повлиять на объемы и своевременность поставок продукции военного назначения», – заявил президент (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что дал ряд поручений и Минпромторг, Минобороны, Росрезерв уже начали работу по устранению недостатков. «Так, совершенствуется нормативное, правовое и методическое обеспечение предприятий промышленности, касающееся мобилизационных задач, формируется резерв комплектующих и материально-производственных ресурсов. Кроме того, для руководителей министерств и ведомств, а также субъектов Федерации организована специальная подготовка», – сказал Путин.

Мобилизационная подготовка экономики, т. е. реальные возможности по увеличению выпуска военной продукции в угрожаемый период и военное время, проверялась на таких масштабных учениях впервые. По словам полковника запаса Виктора Мураховского, в результате было установлено, что многие предприятия не имеют необходимого запаса комплектующих для перехода на массовое производство по мобилизационному плану (который вводится в действие в предвоенное или военное время), речь идет, в частности, об электронной компонентной базе, значительная часть которой импортируется. Кроме того, узкие места выявлены и в вопросах подключения к выполнению мобилизационных заданий гражданских, особенно частных, предприятий, говорит эксперт.

По словам бывшего чиновника Минобороны, выделяемых из бюджета средств на мобилизационную подготовку экономики (по разделу «Национальная оборона» на это в 2017 г. предусмотрено 3,3 млрд руб.) не хватит на то, чтобы создавать какие-то большие запасы или субсидировать гражданские предприятия для поддержания мобилизационных возможностей, и никто увеличивать эти расходы не будет. По всей видимости, речь идет об оптимизации самих мобилизационных планов и создании запасов дешевых, но необходимых компонентов там, где это действительно необходимо, полагает собеседник: «Некоторые микросхемы в Китае можно закупать ведрами, но без них нельзя сделать довольно сложные изделия».