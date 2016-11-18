Бывшие поспорят за будущее

Первичные выборы кандидата в президенты от партии «Республиканцы» и союзных с ней партий пройдут в воскресенье. Если ни один кандидат не наберет в первом туре более 50% голосов, то второй тур голосования пройдет 27 ноября. Праймериз проходят в форме открытого голосования: сделать свой выбор на 10 000 участков по всей стране может любой желающий, кто подпишет документ о том, что разделяет ценности партии, и заплатит символические 2 евро. Всего кандидатов будет семь, но наиболее вероятными претендентами на победу считаются три – мэр Бордо и бывший премьер Ален Жюппе, экс-президент Франции Николя Саркози и бывший премьер Франсуа Фийон. По последним опросам, Фийон существенно прибавил в популярности непосредственно перед первым туром праймериз.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2017 г. О своем намерении баллотироваться уже объявила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, у которой, согласно опросам, есть серьезные шансы пройти во второй тур (см. врез). Действующий глава государства социалист Франсуа Олланд – самый непопулярный президент в послевоенной истории Франции – объявит о своих планах на выборы в декабре. В среду о намерении участвовать в выборах заявил другой социалист, бывший министр экономики Эммануэль Макрон: он ушел в отставку в августе, не поладив с Олландом, и будет выдвигаться в качестве независимого кандидата, по оценкам, он может перетянуть на себя часть избирателей Жюппе.

Два лидера По разным опросам, лидерами президентской гонки сейчас являются Жюппе, которого поддерживают до 38% избирателей, и Ле Пен, за которую готовы отдать голоса 25–28% французов.

Центристы решили повторить опыт социалистов, которые провели праймериз в 2011 г. и выиграли, а помимо этого привлечь дополнительное внимание французов к своим кандидатам, считает директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Результат праймериз предсказать невозможно, убежден он: «Еще пару недель назад расклад казался понятным, Жюппе и Саркози лидировали, однако самые последние данные говорят о том, что трех фаворитов разделяет буквально пара процентов». Социалисты непопулярны, их фланг продолжает дробиться, о чем свидетельствует и заявление Макрона, и ни один из их кандидатов не выйдет во второй тур, куда наверняка попадет Ле Пен, подчеркивает эксперт, поэтому победитель этих праймериз имеет самые высокие шансы стать президентом Франции. При этом у каждого из фаворитов свой конек, добавляет Дюбьен: «Жюппе называет себя духовным сыном [экс-президента Франции] Жака Ширака, он опытный, спокойный и умеренный, его очень любит провинциальный электорат. У Фийона самая проработанная программа, он моложе Жюппе, и многие французы открыли его во время дебатов, на публике он держится великолепно. А Саркози смог сохранить ядро избирателей, которые будут голосовать только за него».

Каждый кандидат работает на своих избирателей, полагает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов. Саркози занимает самые правые позиции и даже пытается перетащить на свою сторону электорат Ле Пен, поставив тему идентичности и миграции в центр своей повестки. Фийон продвигает интересы бизнеса – например, выступает за ограничение трудового законодательства и упрощение процедуры увольнения, а Жюппе является самым левым из правых, выступает за мультикультурность и позиционирует себя в качестве системного политика «уходящей Франции, где быть политиком считалось достойным занятием». Самые низкие шансы среди фаворитов даже при таком раскладе у бывшего президента Саркози, убежден эксперт: «Он получит только то, что имеет уже сейчас, многие французы считают его самым неудачным президентом, а кроме того, он сейчас находится под процессом о незаконном использовании денег во время предвыборной кампании». «Саркози уходит в демагогию, и он проигравший президент, а потому с треском проиграет любому конкуренту во втором туре праймериз», – согласен Дюбьен.