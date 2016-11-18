Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Слова

Александр Бастрыкин

«Побои ребенка, особенно малолетнего, всегда большее зло, чем побои, которые наносятся взрослому человеку».

Председатель Следственного комитета считает, что реакция государства не должна определяться тем, близкий это ребенку человек или посторонний. («Интерфакс»)

Станислав Говорухин

«Россиянин – само слово отвратительно. Может, оно и прижилось, но «россиянка», «россияне» даже чисто лингвистически отвратительно звучит».

Председатель комитета Госдумы по культуре «не понимает» предложение принять закон о российской нации, поскольку «мы были много веков русским народом». («РИА Новости»)

Хиллари Клинтон

«На прошлой неделе были периоды, когда мне хотелось устроиться с хорошей книжкой или с собаками и больше никогда не выходить из дома».

Экс-кандидат в президенты США впервые после выборов появилась на публике и призвала соратников «верить в страну и никогда-никогда не сдаваться». (The Guardian)