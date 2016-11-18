Цифры. Тенденции. События

7,4%

На столько в октябре выросли розничные продажи в Великобритании – максимум почти за 15 лет. Аналитики ждали роста только на 5,3%. По сравнению с сентябрем продажи увеличились на 1,9% против прогноза всего на 0,5%. Рост обеспечили непривычно холодная для октября погода и более сильный, чем обычно, спрос на товары к Хеллоуину, объяснило Национальное статистическое управление. Продажа одежды и обуви (на их долю пришлось 12,5% общего роста продаж) выросла на 5,1% – максимум с марта 2014 г. Но аналитики опасаются, что из-за ускорения инфляции и ухудшения ситуации на рынке труда в будущем британцы перестанут тратить деньги (на розницу приходится около 6% ВВП). Интерфакс

НДФЛ оставят плоским

Возможность перехода к прогрессивной шкале НДФЛ можно рассмотреть после 2018 г., когда стабилизируется ситуация в экономике, заявил министр финансов Антон Силуанов. В нынешних условиях, когда снижаются реальные доходы населения, а у предприятий зачастую сложное финансовое положение, изменение порядка взимания НДФЛ будет стимулировать уход в тень зарплат, объяснил он. «Мы этого больше всего боимся», – сказал Силуанов. Интерфакс

30 дней

Отведут госзаказчику на оплату поставленного товара или выполненную работу с даты подписания о приемке. Такой законопроект в четверг одобрил комитет Госдумы по экономической политике. Законопроект должен дисциплинировать заказчиков, которые задерживают выплаты по контрактам. Интерфакс

$30

Или 2000 индийских рупий (вместо 4000 рупий), один человек сможет обменять за один раз. Такие правила приняло правительство Индии вслед за решением о выводе из оборота банкнот номиналом 500 и 1000 рупий (85% оборота наличных денег). Это одна из мер по борьбе с коррупцией, купюры нового образца номиналом 500 рупий с более высокой степенью защиты поступили в банки с опозданием. По оценкам ЦБ Непала, всего в стране старых индийских банкнот номиналом 500 и 100 рупий на 33,6 млн рупий (более $500 000). Вынуждая людей сдавать самые ходовые купюры, власти рассчитывают сократить черный рынок. Но решение нанесло удар по жителям Индии с невысоким уровнем дохода и торговцам, которые привыкли работать с наличными. Люди в спешке стали снимать в банкоматах наличные. Власти были вынуждены установить ограничения по снятию наличных со счетов: не более 2500 рупий через банкоматы и обналичивать не более 24 000 в неделю. Интерфакс