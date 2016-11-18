Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 64,92

За последнюю неделю рубль заметно подешевел к доллару. Официальный курс американской валюты вырос на 1,5 руб. до 64,92 руб./$. Долларовые сбережения в рублевом эквиваленте подорожали на 2,4%.

Евро 69,50

А вот курс евро, установленный ЦБ на пятницу, стал выше лишь на 16 коп. Сегодня за 1 евро дают 69,50 руб. Стоимость активов, номинированных в евро, увеличилась на 0,2%.

Но с начала 2016 г. доллар подешевел на 11,5%, а евро – на 12,7%.

Акции и облигации

Российский рынок акций держится выше 2000 пунктов по индексу ММВБ. Но за пять последних торговых сессий на Московской бирже его значение практически не изменилось. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 2042,76 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 0,2%. К закрытию торгов в четверг он достиг отметки 995,89 пункта. Примерно половина ликвидных рублевых акций выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,19–9,6% годовых, а корпоративных – 9,3–13,4%.

Паи

За период с 10 по 16 ноября три четверти открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ежедневно предоставляющих отчетность, принесли пайщикам прибыль. Инвестиции в фонды акций компаний различных секторов за неделю дали им в среднем 4–7% дохода. Худшие результаты на этот раз показали фонды золота, паи которых подешевели на 1,3–3%. Около 2–2,8% вложений потеряли пайщики на инвестициях в развивающиеся рынки.

Вклады

Крупные розничные банки все реже снижают ставки вкладов для физических лиц. На этой неделе банк «Открытие» снизил ставки рублевых вкладов независимо от суммы и срока вложений на 0,24 процентного пункта, а «Национальный банк Траст» – в среднем на 0,1–0,2 п. п.

А вот «Юниаструм банк», напротив, увеличил ставки непополняемого вклада «Перспектива» в рублях на 0,25–1 п. п. Его новые ставки – 9,5–11% годовых. Банк «Возрождение» предложил вкладчикам двухлетний депозит «Перспективный плюс» с дифференцированным начислением дохода – его ставки от периода к периоду снижаются с 10 до 6% годовых, а средняя ставка за весь срок вложений – 7% годовых.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1227

Цены золота и платины на мировом рынке обвалились на 3,3% до $1227 и $946 за тройскую унцию соответственно. Стоимость унции серебра рухнула почти на 9% до $16,99.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи