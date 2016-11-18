Статья опубликована в № 4206 от 18.11.2016 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Поморский бизнес отдохнет от проверок

Малый и средний бизнес в Архангельской области освободят от внеплановых проверок на два года с 1 января 2017 г., сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на встрече с бизнес-уполномоченным региона Николаем Евменовым. Чиновник отметил, что внеплановые проверки будут проводиться в исключительных случаях и только по решению специальной комиссии. Соответствующие изменения внесут в региональное законодательство в ближайшее время, пообещал Орлов. Интерфакс

В помощь контрольным органам

Предпринимателям предложат поучаствовать в реформе контрольно-надзорной деятельности, сообщила пресс-служба открытого правительства. Нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность надзорных органов, содержит устаревшие требования и их следует привести в соответствие с международными стандартами до 2024 г., отметил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Менять эти требования нужно с учетом мнения бизнеса, считает он. Вместе с сотрудниками надзорных органов предприниматели займутся пересмотром не только нормативно-правовой базы, но и системы оперативной работы инспекторского состава. Интерфакс

40% предпринимателей вредят санкции Запада

Следует из результатов всероссийского опроса руководителей МСП, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Две трети респондентов сообщили, что в конце 2016 г. прибыль их компании останется на том же уровне, что и год назад. 9% заявили, что продолжат развивать бизнес-проект только в том случае, если получат поддержку от государства: в ближайшее время они подадут заявку на кредит под поручительство региональной гарантийной организации, «МСП банка» или Корпорации МСП. РИА Новости

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