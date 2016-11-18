Оганесяну предъявлено обвинение

ГСУ Следственного комитета по Петербургу предъявило бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба СКР. Оганесян был задержан 16 ноября по факту хищения в 2014 г. более 50 млн руб. при заключении генеральным подрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона. Ведомости

Средняя зарплата выросла на 10%

Среднемесячная заработная плата в январе – сентябре 2016 г. составила в Петербурге 46 975 руб. (110,3% к аналогичному периоду прошлого года), динамика реальных денежных доходов – 96,4% к аналогичному периоду предыдущего года и 101,9% к августу текущего года, сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на предварительные данные Петростата. Денежные доходы в расчете на душу населения в сентябре 2016 г. выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем прошлого года и на 2,1% к августу 2016 г., потребительские расходы в расчете на душу населения – на 5,8 и 1,8% соответственно. Уровень зарегистрированной безработицы в Петербурге – 0,4% от численности экономически активного населения. Ведомости

Тормоза переедут в Петербург

Совместное предприятие ОАО «Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочернее общество РЖД) с немецкой Knorr-Bremse переносит производство тормозных систем из Твери в Петербург, сообщил вчера президент ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта СНГ» Владимир Руткас. «Первое производство у нас было в Воронеже, затем двинулись на север – в Твери было производство, окончательно концентрируемся в Петербурге. Получив поддержку местных властей и инвесторов, мы поняли, что это было верное решение. Петербург – инженерный центр, где много квалифицированных кадров», – сказал Руткас. Он отметил, что производство тормозных систем практически уже перенесено из Твери в Петербург, также останется производство в Подмосковье, которое не связано с тормозными системами. ТАСС

«Юлмарт» открыл центр

Ритейлер «Юлмарт» вчера открыл пригородный центр исполнения заказов (ПЦИЗ) на Пискаревском проспекте в Петербурге. Объем инвестиций в проект составил около 2,7 млрд руб. Площадь объекта – 25 000 кв. м, в перспективе, с учетом зоны хранения, площадь будет увеличена до 60 000 кв. м. До 2020 г. компания намерена открыть около 10 ПЦИЗов с учетом уже работающих на Пулковском шоссе и Пискаревском проспекте и планируемого к открытию во II квартале 2017 г. центра в подмосковных Мытищах, сообщил гендиректор «Юлмарт девелопмента» Евгений Иванченко. Интерфакс

Депозит под 9,8%

Депозитный аукцион по размещению временно свободных средств бюджета Ленобласти вчера не состоялся из-за отсутствия заявок. В режиме депозитных торгов комитет финансов Ленобласти разместил 900 млн руб. на 90 дней со средневзвешенной ставкой 9,8%. Ведомости