ЮИТ идет на север

Финская YIT купила участок площадью 2,4 га для строительства жилого дома примерно на 800 квартир, сообщила компания в пятницу. Он расположен на ул. Студенческой, 24а, недалеко от станции метро «Черная речка», уточнил представитель «ЮИТ Санкт-Петербург». По его словам, там будет построен жилой комплекс комфорт-класса площадью около 40 000 кв. м с паркингом и детским садом. Сумму сделки и планируемый объем инвестиций в проект в компании не раскрывают. Первую очередь планируется начать в первой половине 2018 г., сказано на сайте YIT Group.

По словам представителя девелопера, участок куплен у ООО «Балтстрой» (не имеет отношения к одноименной компании, входящей в холдинг «Форум» Дмитрия Михальченко). Связаться с продавцом не удалось.

На территории приобретенного YIT участка находятся хозяйственные постройки, которые компания планирует снести. Стоимость участка может оцениваться примерно в 600 млн руб., считает директор Docklands Development Екатерина Запорожченко. По ее мнению, на этой территории можно построить ЖК как комфорт-, так и бизнес-класса со стоимостью квартир 90 000–120 000 руб. за 1 кв. м. ЮИТ придется напрямую конкурировать с проектом ГК ЦДС, которая планирует застроить 17,8 га на территории завода «Ильич», говорит девелопер Олег Барков. Несмотря на большое количество заявленных неподалеку проектов, квартиры в этом районе будут пользоваться спросом, полагает Запорожченко. Инвестиции в проектирование и строительство комплекса без учета стоимости земли Барков оценивает примерно в 2,5 млрд руб. YIT в Петербурге ведет строительство пяти жилых проектов, крупнейший из них – «Новоорловский», где на 46 га планируется возведение 400 000 кв. м жилья.