«МРСК Центра» подала иск к «Россетям»

«МРСК Центра» подала иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с материнской компании «Россети» и ее топ-менеджеров убытков в размере 872,3 млн руб. Иск подан от имени миноритария «МРСК Центра» Prosperity Capital и связан с договором между компаниями об оплате «дочкой» услуг холдинга по организации функционирования электросетевого комплекса. По мнению Prosperity, договор был заведомо убыточным для «МРСК Центра». Ведомости

Минэнерго рекомендовало «Газпром нефти» покупать бензин

Минэнерго рекомендовало «Газпром нефти» обеспечить дополнительные поставки топлива в Московский регион в январе – апреле 2017 г. за счет бензина, поставляемого «Роснефтью» и «Лукойлом» на экспорт. Московский НПЗ останавливается на ремонт с середины января до начала мая 2017 г. Интерфакс

«Роснефть» рассчитывает на рост добычи во Вьетнаме

Об этом заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин по итогам встречи лидеров России и Вьетнама в рамках саммита АТЭС. «У нас есть два месторождения, которые мы развиваем. Перспективу дальнейшего роста добычи [обсудили]», – сказал он. Интерфакс