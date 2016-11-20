Пятьсот почтальонов стоят одного

«Ведомости» ознакомились с копией приказа министра связи Николая Никифорова от 31 октября 2016 г. о предельном соотношении заработной платы руководителя «Почты России», его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников «Почты России». Зарплата гендиректора «Почты России», говорится в приказе, превысит 500 средних зарплат работников, его заместителя – 350, а главного бухгалтера – 150 средних зарплат. Контроль за исполнением приказа Никифоров возлагает, сказано в документе, на себя.

В 2015 г. средняя зарплата сотрудников «Почты России» (всего их более 351 000) достигла 18 800 руб. в месяц, сообщал весной ФГУП. В 2016 г., по прогнозу компании, средняя зарплата почтового работника должна превысить 20 000 руб. в месяц, говорил тогда же представитель «Почты России». Цифры могут быть иными, предупреждает представитель «Почты России» сейчас. Но если придерживаться прежней цифры, зарплата гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова может составить 10 млн руб. в месяц, или 120 млн руб. в год.

Появление приказа может быть связано с претензиями Генпрокуратуры к Минкомсвязи, объясняет федеральный чиновник, знакомый со Страшновым. Минкомсвязи наняло Страшнова в 2013 г. и продлило его контракт на пять лет в 2014 г., но не согласовало с правительством, говорит собеседник «Ведомостей». По старым правилам зарплата Страшнова не может быть сильно больше средней зарплаты работника «Почты России», объясняет федеральный чиновник, но еще в 2013 г. «Почта России» выпустила декларацию о доходах руководителя – и, по данным «РИА Новости», Страшнов заработал 50,73 млн руб. Правда, Никифоров тогда же объяснил, что доход Страшнова в «Почте России» – всего 2,9 млн руб. Вопрос о несоответствии официальных и декларированных доходов все равно возник у Генпрокуратуры, подчеркивает собеседник «Ведомостей», нынешний приказ – попытка исправить ситуацию, узаконить доходы Страшнова.

Меньше, чем у Страшнова С 2014 г. президент «Ростелекома» Сергей Калугин получает примерно 2,79 млн руб. – но это без учета премий: квартальная составляет до 40% оклада за три месяца, а годовая – до 80% годовых выплат по должностному окладу. То есть максимальный заработок Калугина может превышать 84,36 млн руб. Бывший гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко получал в 2015 г. в среднем 1,8 млн руб. в месяц, т. е. 21,6 млн в год, сообщал представитель «Росатома». Анатолий Чубайс, гендиректор «Роснано», получил в 2010–2014 гг. 102 млн руб., сообщал Forbes, т. е. в среднем по 20,4 млн в год, или 1,7 млн руб. в месяц. Гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов с сентября 2015 г. за первые пять месяцев в новой должности заработал 4,9 млн руб., или 950 000 руб. в месяц, сообщала компания в начале 2016 г.

Эту версию подтвердило в пятницу издание CNews, в распоряжении которого оказался отчет Генпрокуратуры о проверке Минкомсвязи в связи с зарплатой руководителя «Почты России». Генпрокуратура, пишет CNews, выяснила, что фактический размер вознаграждения Страшнова за 2014 г. составил 95,4 млн руб., а официальный в 2013 и 2014 гг. – 230 000 и 310 000 руб. в месяц (2,76 млн и 3,72 млн в год) соответственно. В контракте, заключенном со Страшновым, не указана величина норматива его вознаграждения, возмутились прокуроры. Человек, близкий к «Почте России», указывает, что следует верить данным министра Никифорова о зарплате Страшнова за 2013 г.

По словам представителя Генпрокуратуры, такая проверка «Почты России» действительно проводилась, но ее материалы еще полностью не отработаны. От дальнейших комментариев он отказался.

По словам другого федерального чиновника, вознаграждение Страшнова было сделано таким высоким, чтобы оно могло быть конкурентным на рынке. Страшнов перешел из частной компании (возглавлял российскую Tele2), он менеджер высокого уровня, необходимо было обеспечить ему соответствующий доход, уверен собеседник «Ведомостей»: контракт со Страшновым Минкомсвязи пробовало утвердить у правительства, но не дождалось согласования.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев – как и представитель зампреда правительства Аркадия Дворковича, курирующего почтовую связь. Представитель «Почты России» не ответил на вопросы.

Уже несколько лет правительство готовит акционирование ФГУП «Почта России», но до него дело пока не дошло.