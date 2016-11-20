Космический интернет

Оператор спутниковой связи Iridium Communications ввел в коммерческую эксплуатацию в Ижевске станцию сопряжения с российскими сетями связи, следует из его сообщения. Станция, в частности, позволит оператору соблюдать российское законодательство об оперативно-розыскных мероприятиях (СОРМ), отмечает гендиректор «Иридиум комьюникейшенс» (продает услуги оператора в России) Виктор Глушко. Бюджет строительства станции он оценивает в «десятки миллионов долларов».

Глобальный оператор системы Iridium LLC обанкротился в 2000 г. В 2012 г. оборудование Iridium было подключено по временной схеме к узлу связи ФГУП «Морсвязьспутник», рассказывает Глушко. Такая схема обеспечивает голосовую связь и низкоскоростную (до 2,4 Кбит/с) передачу данных, говорит он. Собственная станция позволит предоставлять российским абонентам как голосовые услуги, так и услуги высокоскоростной передачи данных, в том числе доступ в интернет, отмечает Глушко.

В конце 2016 г. Iridium планирует запустить 10 спутников Iridium Next, обеспечивающих скорость передачи данных до 1,4 Мбит/с, а в 2017–2018 гг. их количество увеличится до 66, цитируют представители Iridium ее гендиректора Мэтта Дэша. Бюджет проекта – $3 млрд. Стоимость оборудования и тарифы Iridium не раскрывает.

Конкурент нового Iridium SpaceX представила Федеральной комиссии по связи США проект системы спутниковой связи из 4425 спутников, которая сможет предоставлять доступ в интернет на скорости 17–23 Гбит/с.

К концу 2015 г. у Iridium во всем мире было 782 000 подписчиков, следует из отчета компании. Размер абонентской базы в России Iridium не раскрывает. В нашей стране услугами пользуется несколько десятков тысяч подписчиков, но меньше 100 000, утверждает Глушко. По его словам, Iridium рассчитывает, что эти пользователи перейдут на Next. Сейчас основные пользователи услуг Iridium в России – госкомпании (например, РЖД), предприятия нефтегазовой отрасли, силовые структуры, рассказывает он. На спрос в этих сегментах Глушко надеется и в дальнейшем. Конкурентное преимущество спутниковой системы перед другими операторами спутниковой связи – предоставление услуг в приполярных районах, отмечает он.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков оценивает всю абонентскую базу подвижной спутниковой связи в России на конец первого полугодия 2016 г. чуть более чем в 76 000 подключенных устройств. Год к году она уменьшилась на 1%. Этот спад он объясняет в первую очередь кризисом и сокращением затрат госструктур на услуги связи. Ранее Кусков оценивал потенциальную базу пользователей спутниковой телефонии в 500 000–700 000 абонентов. При этом в России к началу второго полугодия 2016 г. было около 88 000 стационарных терминалов для спутникового доступа в интернет – выручка в этом сегменте рынка по итогам 2016 г. может составить около 5,9 млрд руб., посчитал Кусков. С запуском Iridium Next скорости значительно вырастут, а следовательно, оператор может рассчитывать и на приток абонентов – в первую очередь из госструктур и крупных компаний, прогнозирует он.

С запуском Next Iridium укрепит монопольное положение в районах Крайнего Севера, в Арктике, где он единственный оператор подвижной спутниковой связи, замечает гендиректор спутникового оператора Altegrosky Сергей Пехтерев.