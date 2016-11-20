Google подал два новых иска к ФАС

Интернет-компания Google подала два новых иска к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), следует из картотеки арбитражного суда. Истцами значатся Google Inc. и Google Ireland. Представитель Google не уточнила суть исков. Согласно базе суда компания требует признать решения ФАС незаконными. Учитывая новые обращения Google в суд, интернет-компания подала против ФАС уже пятый иск. Интерфакс

«Система» закрыла книгу заявок по бондам на 10 млрд руб.

АФК «Система» установила ставку 1-го купона биржевых облигаций на 10 млрд руб. в размере 9,9% годовых. Данная ставка соответствует доходности к оферте через 3,25 года в размере 10,27% годовых. Книга заявок по бумагам закрыта. «Повышенный интерес инвесторов к облигациям АФК «Система» позволил сформировать переподписку по выпуску, в книгу было подано 25 заявок со стороны всех основных категорий инвесторов», – указывается в сообщении компании. В ходе book building компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,8–9,99% годовых, который затем был сужен до 9,8–9,90% годовых. Интерфакс