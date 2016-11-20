Банкротство по дружбе

Акционерный конфликт в «Юлмарте» вылился в иск о банкротстве от друга и бизнес-партнера одного из основных акционеров компании – Дмитрия Костыгина

Олег Морозов 15 ноября подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве интернет-ритейлера НАО «Юлмарт», следует из картотеки арбитражных судов. Суд назначил рассмотрение дела на 15 декабря.

«Юлмарт» – крупнейший по обороту интернет-ритейлер в России по итогам 2015 г. в рейтинге Data Insight и Ruwards. Дмитрий Костыгин, а также его партнер Август Мейер – основные владельцы «Юлмарта» (61% суммарно) и бывшие совладельцы крупного ритейлера «Лента», из капитала которого они вышли в ходе акционерного конфликта. Другой крупный пакет «Юлмарта» – у Donna Union Foundation из Лихтенштейна, бенефициаром которой ранее назывался Михаил Васинкевич. В начале 2016 г. между ним и мажоритариями «Юлмарта» разгорелся акционерный конфликт.

Морозов «друг и давний бизнес-партнер Костыгина по другим проектам», утверждаетcя в заявлении Donna Union Foundation. Иск Морозова о банкротстве связан с займом, предоставленным самим Костыгиным «Юлмарту», говорится там же. Еще весной 2016 г. Костыгин переуступил этот заем Морозову с отсрочкой оплаты на два года, но, по сути, он продолжает контролировать это требование, настаивает представитель Donna Union Foundation.

Костыгин заявил «Ведомостям», что у него с Морозовым действительно «дружеские отношения» и что переуступил ему долг весной 2016 г. Правда, по словам Костыгина, Морозов в своих действиях руководствуется собственными интересами. Морозов от комментариев отказался.

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По мнению представителя Donna Union Foundation, «Юлмарт», «безусловно, имел возможности более чем за полгода погасить данный долг и сейчас имеет». Но по непонятным причинам компания под руководством Костыгина этого не делает, а вместо этого Морозов подает на банкротство, сказано в заявлении компании из Лихтенштейна. Поэтому, считает ее представитель, «угроза банкротства «Юлмарта» исходит только от самого Костыгина».

Костыгин, наоборот, утверждает, что Васинкевич, «пользуясь правом вето, блокировал важные для компании решения в совете директоров, в том числе по привлечению финансирования». «Сам денег тоже не дает, видимо, у него их нет. В такой ситуации дефолт компании по некоторым кредитам предсказуем», – рассуждает Костыгин. Он считает, что кредиторы нервничают и хотят усилить позиции в вопросе возврата средств. По его мнению, «именно это и двигало Морозовым, когда он обратился с иском».

Морозов – частный кредитор компании, который на фоне конфликта акционеров решил воспользоваться правом по защите своих гарантий возврата средств, уверен представитель «Юлмарта». По его словам, компания уже приняла защитные меры, направив в арбитражный суд заявление о принятии обеспечительных мер в защиту от ликвидации, инициированной физлицом. О каких именно обеспечительных мерах попросила компания, он не сказал.

Накануне в интервью онлайн-изданию «Секрет фирмы» на вопрос, возможна ли ликвидация «Юлмарта», Костыгин заявил, что для финансового оздоровления ритейлера было бы достаточно процедуры наблюдения. «Это, скажем так, первый уровень финансового оздоровления», – пояснил он. Наблюдение является одной из процедур банкротства.