«Олимп» помирился с чиновниками

Столичный департамент СМИ и рекламы сообщил о подписании мирового соглашения с оператором наружной рекламы «Олимп». Представитель «Олимпа» Дмитрий Дюмин информацию подтвердил.

Оператор «Олимп» (ранее работал под брендом «Вера & Олимп») – один из старейших игроков на рынке столичной наружной рекламы. На аукционах для операторов наружной рекламы, проведенных мэрией Москвы в 2013–2014 гг., компания получила 1362, т. е. более 15% из 8806 разыгранных мест. Всего восемь операторов обязались в течение 10 лет заплатить за эти места более 100 млрд руб. – в 6 раз больше, чем город получил за предыдущее десятилетие.

Но в конце 2015 г. оператор смог перечислить городу лишь 300 млн руб. вместо требуемого 1 млрд руб., в итоге в начале 2016 г. департамент расторг два из трех договоров с «Олимпом». Оператор остался с 675 местами под рекламу, остальные конструкции оператор должен был демонтировать в течение месяца.

В феврале «Олимп» оспорил решение чиновников в суде, потребовав вернуть 1,1 млрд руб. за те места под рекламу, которыми не смог воспользоваться из-за строительных работ. Остальным операторам (Russ Outdoor, ТРК, Gallery и «Расвэро») департамент предоставил скидки за неиспользованные места более чем на 1,5 млрд руб. Сами чиновники подали встречный иск к оператору, потребовав более 1,95 млрд руб. по договору и неустойку.

Угроза несостоятельности 2 млрд руб. – примерно столько задолжал «Олимп» банку ВТБ, говорят два человека, осведомленные о финансовом состоянии компании. Как следует из материалов суда по делу между «Олимпом» и департаментом, в 2013 г. компания получила целевой кредит от Банка Москвы (входил в группу ВТБ, реорганизован в мае этого года); сумма там не уточняется (представитель ВТБ это не комментирует). В результате 15 сентября 2016 г. ВТБ подал иск о банкротстве компании. В банке, по словам его представителя, пока не знают о заключении мирового соглашения между «Олимпом» и департаментом рекламы и СМИ Москвы, ВТБ намерен добиваться возврата долга. «Олимп» сможет урегулировать спор с ВТБ, уверен Дюмин. «После заключения мирового соглашения мы сможем продолжить обслуживать долг», – сказал он

Мировое соглашение уже одобрено судом, отмечается в сообщении департамента. Стороны отказались от взаимных финансовых претензий, уточнил «Ведомостям» Дюмин. Кроме того, «Олимп» продолжит работать по ранее расторгнутому договору, отмечается на сайте департамента. Суд признал договор действующим, пояснил пресс-секретарь департамента СМИ и рекламы Москвы Константин Горохов. За 10 лет действия этого договора «Олимп» обязался заплатить в бюджет города 9,59 млрд руб., говорится на сайте департамента.

Все расходы по восстановлению демонтированных щитов «Олимп» должен взять на себя, по данным департамента. Также компания должна заплатить городу по договору и за 2016 г., уточнил Дюмин. Правда, эта сумма будет существенно ниже основного платежа, признает он, так как компания переплатила городу свыше 671 млн руб. за те места, которые не были установлены ранее. Сколько именно компания должна Москве заплатить в этом году, Дюмин пока не знает: сейчас идет перерасчет платежей.

До проведения торгов на места департаментом СМИ и рекламы «Олимп» зарабатывал: в 2013 г. его чистая прибыль составила 122,9 млн руб. при выручке в 954,8 млн руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу». Год спустя выручка «Олимпа» удвоилась до 1,75 млрд руб., но компания получила 305,4 млн руб. чистого убытка, отмечается там же. В 2015 г. при выручке в 1,9 млрд руб. чистый убыток «Олимпа» вырос до 432,96 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса».

Финансовое положение оператора улучшилось, компания «привлекла дополнительное финансирование», процитирован в сообщении глава департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин. Дюмин подтвердил появление нового инвестора у компании, отказавшись назвать его имя.

«Олимп» мог отменить расторжение контракта с департаментом только через суд, что и было сделано, поэтому, чтобы продолжить работу по этому контракту, необязательно проводить торги, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. С точки зрения закона данный контракт не является новым, если в него не вносились существенные изменения, а значит, требование о проведении торгов на него не распространяется, поясняет Александров.