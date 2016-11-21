Кабардино-Балкария больше не наливает

Предприятия, производящие алкогольную продукцию в Кабардино-Балкарии, остановлены, заявил глава республики Юрий Коков во время прямой линии в эфире местного филиала ВГТРК. Эта область экономики, по его словам, достаточно криминализирована: «[Поэтому] в стране происходит комплекс мероприятий по [ее] совершенствованию в целом по России, мимо нас эта тема не прошла». Именно эта республика в прошлом году стала основным центром промышленного производства нелегальной водки, напоминает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. В феврале 2016 г. ФСБ и ФНС провели крупную операцию в офисах тогда крупнейшего дистрибутора водки – «Статус-групп», а также оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах в Кабардино-Балкарии. Мероприятия проводились с целью пресечь схему по неуплате акцизов на алкоголь. Тогда Минфин оценивал ущерб только по Кабардино-Балкарии более чем в 23 млрд руб., впоследствии акцизы на такую сумму были доначислены предприятиям республики. В итоге 11 заводов региона остановили деятельность, заявлял весной 2016 г. премьер-министр республики Алий Мусуков. Согласно Росстату в республике вообще не разливалась водка в апреле – мае, с июня производство налажено, но год к году оно сократилось в 10 раз, тогда как по России в целом выпуск водки растет. Доля легальной водки на российском рынке уже увеличилась на 25% и до конца года сохранит эти темпы, замечает Дробиз. Ведомости, ТАСС

Дорогой Столешников переулок

Столешников переулок в Москве третий год подряд остается для арендаторов самой дорогой улицей России, согласно исследованию Cushman & Wakefield. В мировом рейтинге самых дорогих торговых коридоров мира он занял 19-е место, опустившись за год на 6 позиций: средняя ставка аренды здесь упала на 17% – с $3814 до $2818 за 1 кв. м в год. Первую строчку в списке самых дорогих торговых улиц мира удерживает Пятая авеню в Нью-Йоркe. Интерфакс