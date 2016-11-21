Нефтяники просят продлить льготы для шельфа

Руководители «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» 28 октября направили президенту России Владимиру Путину просьбу скорректировать срок действия льгот для шельфовых месторождений, заменив в законодательстве конкретные даты (сейчас до 2022–2042 гг.) на период от 60 до 180 месяцев, который будет отсчитываться с момента начала добычи, сообщило РБК со ссылкой на письмо. Это подтвердили федеральный чиновник и источник в одной из трех компаний. Из-за санкций и низких цен на нефть компании откладывают шельфовые проекты и могут не успеть воспользоваться льготами в течение всего положенного срока. Путин поручил Минфину и Минэнерго рассмотреть предложение. Ведомости

Два российских трейдера заплатят SEC $1,2 млн

Российские трейдеры Александр Федосеев и Роман Лавлинский по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатят около $1,2 млн, заработанные, по данным властей США, на незаконном использовании инсайдерской информации. Федеральный суд округа Нью-Джерси, в котором рассматривается заявление SEC, утвердил соглашение с россиянами. Трейдеры, проживавшие в Воронеже, зарабатывали на данных о финансовом состоянии компаний, которые им передавались до того, как эта информация становилась известна публично. Она якобы приобреталась в 2012–2014 гг. у украинских хакеров Ивана Турчинова и Александра Еременко, которые взламывали закрытые ленты информагентств. РАПСИ

UCP проиграла «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск UCP Industrial Holdings к АК «Транснефть» на 100 млн руб. Иск касается недополученных, по мнению UCP, дивидендов за 2013 г. «Мы уверены в своей правоте. Решение не вступило в силу, мы будем подавать апелляцию», – сообщила представитель UCP Ирина Ланина. Рассмотрение дела откладывалось из-за ходатайства Росимущества о мировом соглашении. Представитель «Транснефти» подчеркнул, что Росимущество (третье лицо по делу) поддерживает позицию «Транснефти». Интерфакс

Торнквист снизил долю в Gunvor

Торбьорн Торнквист продал 2% трейдера Gunvor сотрудникам и снизил долю до 60%, пишет Financial Times. Торнквист в начале 2014 г. выкупил долю своего партнера Геннадия Тимченко, подпавшего под американские санкции, и стал владельцем 78% Gunvor. По информации FT, сейчас около 40% Gunvor принадлежит примерно 200 сотрудникам. Интерфакс