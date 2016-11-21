Цифры. Тенденции. События

2,3%

На столько сократились инвестиции в основной капитал за январь – сентябрь 2016 г. к тому же периоду 2015 г., сообщил предварительную оценку Росстат. За I квартал инвестиции упали на 4,8%, за второй – на 3,9%, а за первое полугодие, по предварительной оценке Росстата, – на 4,3%. В III квартале инвестиции показали рост в годовом выражении, но в основном за счет эффекта базы, заявил директор сводного департамента Минэкономразвития Кирилл Тремасов. По прогнозам министерства, за 2016 г. инвестиции сократятся на 3,7%. Интерфакс

5,9%

На столько в октябре упали реальные располагаемые денежные доходы населения, сообщил Росстат. За январь – октябрь 2016 г. доходы снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. В номинальном выражении средние доходы в октябре составили 30 900 руб., а средняя зарплата – 36 200 руб., в реальном выражении она выросла на 2% в годовом сравнении. Интерфакс

Бюджет без роста

Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017–2019 гг. За принятие законопроекта проголосовали 334 депутата, против – 100. По проекту бюджета доходы в 2017 г. составят 13,4 трлн руб., расходы – 16,2 трлн руб. Дефицит бюджета будет 2,7 трлн руб. Темп роста ВВП прогнозируется на уровне 0,6% в 2017 г., 1,7 и 2,1% в 2018 и 2019 гг. Цена на нефть в бюджете установлена в $40/барр. Доходы бюджета будут увеличены за счет модификации налогообложения в нефтяной и газовой отраслях, улучшения администрирования, заявил министр финансов Антон Силуанов. В части расходов предусматривается их замораживание на предстоящие три года. «Все те обязательства и уровень расходов, который сложился в текущем году, будет выполняться <...> Все социальные обязательства будут выполнены», – пообещал он. Ведомости