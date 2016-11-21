Слова
Владимир Путин
«Серьезное внимание уделяется разработке так называемого оружия на новых физических принципах <...> В России такие разработки также ведутся».
Такое оружие, по словам президента России, дает возможность избирательного и точечного воздействия на инфраструктуру противника. («Ведомости»)
Патриарх Кирилл
«Никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки».
Патриарх Московский и всея Руси уже не выступает за запрет абортов, но предлагает исключить их из системы обязательного медстрахования. («РИА Новости»)
Реджеп Эрдоган
«Турция прежде всего должна чувствовать себя спокойно относительно вопроса о Европейском союзе, не должна на нем зацикливаться».
Президент Турции, «выражая личное мнение», предложил подумать о вступлении его страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. («Интерфакс»)