В Мариинском театре исполнят считавшуюся утраченной пьесу Стравинского

Оркестр театра под управлением Валерия Гергиева представит 2 декабря мировую премьеру пьесы Игоря Стравинского «Погребальная песня», которую долгое время считали утраченной. Это сочинение было написано композитором в самом начале пути, в 1908 г., на смерть учителя Николая Римского-Корсакова. Первое и единственное исполнение состоялось 17 (30) января 1909 г. в Большом зале Петербургской консерватории. Считалось, что рукопись партитуры пропала во время революции. Весной 2015 г. в Нотной библиотеке Санкт-Петербургской государственной консерватории при переезде из исторического здания, закрывшегося на ремонт, был обнаружен ранее недоступный склад старых нот, подлежавших уничтожению по акту списания. Среди них нашелся комплект оркестровых голосов «Погребальной песни». На основе 58 оркестровых партий группой экспертов консерватории под руководством Наталии Брагинской была сделана реконструкция партитуры, сообщает пресс-служба Мариинского театра. Интерфакс

Ариана Гранде завоевала премию American Music Awards

Американская певица удостоена премии American Music Awards в главной номинации «Артист года». «Лучшим новым артистом» признан британский певец Зейн. Премия в категории «Лучшая поп/рок-исполнительница» досталась Селене Гомес. «Лучшей поп/рок-группой» назвали Twenty One Pilots. Они же были названы «Лучшей альтернативной рок-группой». Статуэтку как «Лучшему рэп/хип-хоп исполнителю» вручили Дрейку, за лучший альбом в этом жанре – ему же (Views). «Лучшей электронной/танцевальной группой» назвали The Chainsmokers, а участники Florida Georgia Line удостоились премии как лучший кантри-коллектив. American Music Awards была учреждена в 1973 г. как альтернатива «Грэмми». Сейчас награда присуждается на основе результатов интернет-голосования. Церемония награждения прошла в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). ТАСС