Цены и оплата отстают от реальности

На статью «Правительство научит покупать» (№ 211 от 10.11.2016, стр. 05)

Малый бизнес в основном на субподряде. На ген[подряде] в основном крупный и суперкрупный <...> По оплате [она производится] в основном от 30–60 до 360 дней после выполнения работ. Соответственно, ты выполнил работы к 1 января, платил рабочим зарплату весь период, платил проценты за банковскую гарантию и проч. А деньги получишь только 1 марта, да и то в лучшем случае <...>

Цены на работы на уровне 2014 г., хотя с тех пор девальвация и инфляция на 30–40% подняли цены на материалы. Все вышеперечисленное приводит к весьма неутешительным выводам.

Хотя, безусловно, есть «жирные» подряды, где ты монополист. Здесь можешь ценник гнуть, и никто тебе ничего не скажет.

Руслан Федорченко, Ямало-Ненецкий АО

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