МТС протестирует госмессенджер вместо «Ростелекома»

МТС присоединилась к проекту «Государственный мессенджер» на этапе пилотного тестирования прототипов. В свою очередь из перечня прототипов госмессенджеров, допущенных к пилотному внедрению в госорганах, выбыл продукт «Ростелекома» – B2G Messenger. Интерфакс

Дело «Лаборатории Касперского» против Microsoft ФАС рассмотрит 20 декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 20 декабря рассмотрит дело против Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением, сообщили в пресс-службе ФАС. «Лаборатория Касперского» пожаловалась, что Microsoft сократил время обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков с операционной системой Microsoft до шести дней с двух месяцев. «Лаборатория Касперского» заявляла, что намерена обратиться с жалобой и в Европейскую комиссию. Интерфакс