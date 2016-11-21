Приморский порт должен снизить ставки

ФАС предписала Приморскому торговому порту (ПТП, входит в группу НМТП) отменить монопольно высокую цену на услуги по перевалке нефти ($2,25 за 1 т), сообщил представитель службы. Порт должен установить экономически обоснованную цену на услуги на уровне 2014 г. с учетом инфляции, номинировав тариф в рублях, а о его увеличении в будущем уведомлять ФАС за 45 дней. Тарифы должны быть размещены на сайте порта. «В противном случае может быть отменено решение ФСТ не применять ценовое регулирование на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в отношении ПТП», – отметил представитель. Ведомости

Embraer для «Сибири»

Поставки узкофюзеляжных самолетов Embraer 170-LR для авиакомпании «Сибирь» (бренд S7) начнутся в феврале 2017 г., сообщила одна из акционеров S7 Group Наталия Филева. «Самолеты будут базироваться в Новосибирске», – сказала она. По словам представителя S7, всего будет поставлено 17 самолетов в течение четырех лет. ТАСС

Железная руда дешевеет

Цены на железную руду продолжают корректироваться после ралли из-за неожиданной победы Дональда Трампа на выборах в США и спекуляций в Китае, пишет Bloomberg. За понедельник руда подешевела на 3,4% до $70,34 за 1 т. На прошлой неделе цены упали на 8,8%. Запасы этого сырья в Китае на прошлой неделе были рекордными с 2014 г. – 110,6 млн т. Bloomberg

ТГК-1 увеличила прибыль

ТГК-1 (входит в «Газпром энергохолдинг») за девять месяцев увеличила EBITDA по МСФО на 19,9% в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. до 14,8 млрд руб., сообщила компания. Консолидированная выручка выросла на 13,3% до 54,4 млрд руб., чистая прибыль – на 67,1% до 6,7 млрд руб. Интерфакс