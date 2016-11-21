Банкоматы в Азии не устояли перед хакерами из России

Российские хакеры из группировки Buhtrap летом 2016 г. запрограммировали банкоматы в Таиланде и на Тайване, чтобы те выплевывали деньги, пишет WSJ. Преступникам оставалось лишь быть возле банкоматов в определенное время и забирать купюры. В июле злоумышленникам подобным способом удалось украсть 83 млн новых тайваньских долларов ($2,6 млн). Впоследствии было арестовано трое подозреваемых, а 77 млн новых тайваньских долларов возвращено. Теперь ФБР предупреждает американские банки об аналогичной угрозе и программе. Специалисты по кибербезопасности указывают, что Buhtrap и подобные шайки преступников оттачивали свое мастерство на российских банках, а потом перенесли этот опыт на другие страны. Ведомости

«ВТБ 24» предпочитает рубли

Банк «ВТБ 24» предложил состоятельным клиентам рефинансировать валютные депозиты в рублевые. Этой услугой смогут воспользоваться только владельцы пакета «Привилегия» (с доходом 150 000 руб. и выше), у которых с 21 ноября по 31 декабря завершаются вклады в долларах или евро и которые готовы конвертировать в рубли не менее 80% от суммы заканчивающегося депозита, указывает представитель банка. Клиенты смогут открыть промовклад на срок 3–6 месяцев с ежемесячной выплатой процентов, без капитализации. Ставка по такому вкладу будет достигать 9,15% годовых, или на 0,45 п. п. выше стандартных условий для «привилегированных» клиентов. Это почти на 1 п. п. больше, чем платит «Сбербанк первый» состоятельным клиентам, размещающим рубли. Сейчас владельцы пакета «Привилегия» могут размещать доллары на депозиты без пополнения лишь под 0,2–1,75% годовых (максимальная ставка для вклада на $300 000 сроком 181–394 дня), а евро – под 0,01%. Ведомости

ЦБ вырастил дыру

Дыра в капитале Русского трастового банка (РТБ), у которого с 16 августа отозвана лицензия, увеличилась на 9,3% и составила 3,8 млрд руб., говорится в отчете о финансовом состоянии этой кредитной организации. В конце сентября регулятор отмечал, что балансовая дыра РТБ составляла 3,5 млрд руб. Согласно отчету временной администрации от 7 ноября активы банка составили 678,5 млн руб. (на 32,2% ниже прошлой оценки ЦБ), обязательства кредитной организации – 4,5 млрд руб. Таким образом, отрицательный капитал банка составил 3,8 млрд руб. Прайм

Вьюгин в «Сафмаре»

Бывший первый зампред ЦБ Олег Вьюгин принял предложение возглавить совет директоров холдинга «Сафмар финансовые инвестиции», который до конца 2016 г. в результате дополнительной эмиссии «Европлан» объединит лизинговые, пенсионные и страховые активы ФГ «Сафмар», говорится в сообщении Бинбанка. Ведомости