Решение суда

Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.09.2016 публикация статьи «Сечин вьет гнездо в Барвихе» признана нарушающей право Игоря Сечина на неприкосновенность частной жизни. Ведомости

Boeing и Airbus нравится идея видеонаблюдения в самолетах

Авиакомпании Boeing и Airbus в целом поддержали инициативу депутата Госдумы, бывшего директора ФСБ Николая Ковалева оборудовать самолеты системами видеофиксации с передачей изображения на землю в режиме онлайн и выразили готовность сотрудничать в техническом решении задачи. ТАСС

Газ на будущее

«Газпром» планирует ввести газовое месторождение Каменномысское-море в акватории Обской губы Карского моря в 2025 г., сообщил начальник управления техники и технологии разработки морских месторождений «Газпрома» Вадим Петренко, добыча составит 15,1 млрд куб. м в год. Запасы месторождения – 535 млрд куб. м, писал «Интерфакс», «Газпром» собирался начать добычу в 2020 г., но сдвинул срок. В отчете «Газпрома» за 2015 г. указаны сроки ввода – 2023–2025 гг., сроки выхода на проектную мощность – 2025–2027 гг. Ведомости, Интерфакс

«Победа» будет обновлять парк чаще конкурентов

«Победа» может начать обновлять самолетный парк раньше, чем это делают западные лоукостеры, сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По мировой практике лоукостеры начинают обновление парка по достижении им шести лет, для «Победы» этот срок может наступить раньше, сказал Калмыков: «Мы летаем примерно на 10% интенсивнее, чем европейские лоукостеры <...> Потому что в России в отличие от Европы нет ограничений на полеты ночью». В парке «Победы» 12 самолетов Boeing 737-800. В 2017 г. она получит еще пять. Интерфакс

С «Фосагро» сняли пошлину

«Фосагро» ожидает, что решение минторга США отменить антидемпинговую пошлину на карбамид компании «Фосагро Череповец» позволит ей увеличить продажи, сообщил гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев. 18 ноября пошлина 64,93% на российский карбамид, действовавшая с 1986 г., отменена для «Фосагро Череповец». В 2015 г. «Фосагро» поставила в США более 400 000 т фосфорсодержащих удобрений, азотные не поставлялись. В 2017 г. «Фосагро» запускает производство карбамида мощностью 500 000 т, часть продукции может быть поставлена в США, сообщил представитель компании. ТАСС, Ведомости