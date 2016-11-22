Цифры. Тенденции. События

$700 млн

В течение трех лет заплатит китайская PPTV за право трансляции матчей Английской премьер-лиги. Это рекордная сумма контракта по показу футбольных матчей. До этого премьер-лига подписала контракт с американской NBC, по которому получит $1 млрд за шесть лет. FT

Протекционизм в кино

Российскую киноиндустрию невозможно построить без жестких протекционистских мер, заявил министр культуры Владимир Мединский телеканалу «ТВ Центр». «Наша киноотрасль работает в условиях чудовищного мегагайдаровского дикого рынка, по сути, без всякой протекции со стороны государства, кроме наших небольших дотаций в конкретные кинопроекты», – сообщил он. О каких-то конкретных мерах министр не говорил. Последние несколько лет чиновники регулярно обсуждают возможность введения в России квот на показ в кинотеатрах голливудских картин, но против этой меры выступают кинотеатры и многие российские продюсеры. Интерфакс

Исчезающий Instagram

Мобильный фотосервис Instagram запустил две новые функции: трансляции в прямом эфире, а также исчезающие фотографии и видеоролики для личных переписок и групповых чатов, сообщила компания. Отправлять фото и видео, которые исчезают с экрана через несколько секунд после просмотра, пользователи Instagram могут уже сейчас. Эта функция очень похожа на популярный сервис Snapchat. Прямой эфир может длиться не более часа, указано в сообщении Instagram, эта функция будет доступна только через несколько недель. Ведомости