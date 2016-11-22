Цифры. Тенденции. События

Закупки госкомпаний у малого бизнеса вырастут

Правительство собирается довести к 2019 г. долю закупок госкомпаний у малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей до 17,5%. Ключевая цель – обеспечить работой 1,2 млн человек в малом бизнесе и оказать поддержку 336 000 ИП и небольшим компаниям. Для этого предусмотрен ряд мер, от расширения доступа к закупкам крупнейших заказчиков (компании с госучастием) до запуска в 80 регионах на базе банков с госучастием центров оказания государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна и программ обучения предпринимателей, которые повысят уровень их бизнес- и финансовой грамотности. Интерфакс

В России появятся электронные трудовые договоры

Электронные трудовые договоры могут появиться в России в течение 1,5 лет, заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец. Ранее в Минтруде рассказали, что ведомство совместно с Рострудом приступило к проработке идеи заключения трудового договора в электронной форме для оформления отношений с дистанционными работниками. В Минтруде ожидают, что электронный трудовой договор позволит сократить финансовые и временные затраты дистанционных работников и работодателей на заключение договора. Он также повысит легальную занятость сотрудников, работающих на удаленном доступе. РИА Новости

Банки не раскрывают вознаграждения топ-менеджеров

ЦБ оставил на усмотрение банков способ раскрытия персонального вознаграждения топ-менеджеров, говорится в ответе Центробанка на письмо Ассоциации региональных банков России. Ранее ЦБ разработал проект указания, предусматривающий обязательное раскрытие в годовом отчете информации о персональном вознаграждении каждого топ-менеджера банка. Но ассоциация посчитала, что это создает риск для жизни, здоровья и имущества управленцев, входящих в правление публичных акционерных обществ, а также может привести к перемещению корпоративного управления в серую зону, когда в органах управления числятся номинальные лица, а реальные решения принимают другие люди. Интерфакс