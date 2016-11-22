Статья опубликована в № 4208 от 22.11.2016 под заголовком: Слова

Ольга Васильева

«У нас таланты должны оставаться у себя. У нас очень много вузов достойных именно в регионах, где молодой человек найдет свое применение».

Министр образования и науки считает, что талантливую молодежь не следует увозить из их регионов на обучение в столичные учебные заведения. («Интерфакс»)

Игорь Додон

«Я не намерен «ложиться» ни под кого: ни под Запад, ни под Восток! <...> Да, мы маленькая страна, но маленьких тоже обижать не надо».

Новый президент Молдавии заявил, что ранее его страна «проводила откровенно антироссийскую политику», но и «перекоса в другую сторону» он не хочет. («Интерфакс»)

Йенс Столтенберг

«Мы никогда не признаем незаконную аннексию Крыма и продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенность Украины».

Генеральный секретарь НАТО заверил, что альянс НАТО продолжит предоставлять Украине «решительную политическую и практическую поддержку». («Интерфакс»)