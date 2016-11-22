Цифры. Тенденции. События

0,6%

До такого показателя в III квартале ускорился рост ВВП стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во II квартале было 0,3%, следует из предварительных данных ОЭСР. Более быстрый рост был отмечен в большинстве государств «семерки», за исключением Великобритании (в III квартале рост составил только 0,5% после 0,7% во втором) и Германии (0,2% против 0,4%). Интерфакс

Борьба за знаки

Правительство внесло в Госдуму законопроект, распространяющий досудебный порядок решения споров о досрочном прекращении охраны товарных знаков из-за их неиспользования. Если заинтересованное лицо считает, что владелец не использует свой товарный знак, он сможет направить ему предложение отказаться от права на него. Сделать это можно не ранее чем через три года с даты регистрации знака. Если владелец знака за два месяца со дня направления предложения не подаст заявление, заинтересованное лицо может обратиться в суд. Интерфакс

2,6%

На столько выросли поступления налогов в консолидированный бюджет в январе – октябре 2016 г., сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Рост поступлений обеспечил в первую очередь НДС (плюс 8,6%). «Это стало возможно благодаря работе автоматизированной системы контроля за возмещением НДС и интеграции с таможенной службой», – сказал он. Поступления НДФЛ выросли на 7,6%, налога на прибыль – на 2,9%. «Это включая также сбор налога на прибыль с дивидендов, там есть уменьшение, так как прибыль в 2015 г. была не столь велика», – пояснил Мишустин. «Но если взять по ставке 20%, темпы роста поступления налога на прибыль – 7,4%», – сказал он. Рекордом стали темпы роста сбора акцизов, в том числе на алкогольную продукцию. За 10 месяцев 2016 г. общий сбор акцизов был выше на 26%, чем за тот же период 2015 г., а на крепкий алкоголь – на 25%. Интерфакс

$80 млрд

На такую сумму власти Индии за неделю вывели банкнот из оборота, сообщил резервный банк Индии. В начале ноября премьер-министр Нарендра Моди объявил, что власти выведут из обращения купюры достоинством 500 и 1000 рупий, чтобы заблокировать деньги, полученные нелегальным путем. Интерфакс