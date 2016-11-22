Hauschka выступит в Колонном зале Дома союзов

Первого декабря в Колонном зале Дома союзов в Москве состоится концерт серии Sound Up, в котором примут участие немецкий музыкант Hauschka и российский композитор Кирилл Рихтер. Hauschka – псевдоним немецкого пианиста и композитора Фолькера Бертельмана, автора 13 альбомов, музыки к фильмам, выставкам, театральным и хореографическим постановкам, совместных проектов с электронными и классическими музыкантами. Творчество Бертельмана ассоциируется с музыкой для «подготовленного фортепиано» – инструмента, изобретенного Джоном Кейджем. Hauschka является одним из самых известных популяризаторов «подготовленного фортепиано» в XXI в. Кирилл Рихтер учился в МИФИ, получил степень бакалавра в Британской высшей школе дизайна по специальности fashion design, но решил посвятить себя музыке. Этот концерт продолжит серию Sound Up, которая представляет на арт-площадках Москвы российских и иностранных композиторов и исполнителей, которые делают музыку, находящуюся в трансферной зоне между академической традицией и современной поп-музыкой, на стыке акустического звукоизвлечения и электронных экспериментов. Среди участников проекта Грег Хейнс (Великобритания), Дмитрий Евграфов (Россия), Piano Interrupted (Великобритания), Мартин Кольстед (Германия), Павел Карманов (Россия) и др. Colta.Ru

В Москве пройдет вечеринка Moscow Decompression

Дочернее событие культового фестиваля Burning Man в Неваде – вечеринка для всех, кто был или хотел бы побывать на дне высохшего соляного озера в Блэк-Рок-Сити. Выступать будут как резиденты американского фестиваля DJ Tennis, TIMUJIN и Jon Charnis, так и около двух десятков местных диджеев вроде Andrei Oid, Marymoon, Тимура Омара, Никиты Забелина, CultKitchen и др. Кроме музыкальной части предполагается и визуальная – перформансы и инсталляции российских художников. Место проведения, как всегда, объявят за день до вечеринки. The Village.Ru