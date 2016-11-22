Цифры. Тенденции. События

Итоги дружбы с международной организацией труда

Москва будет и дальше решать задачи, интересующие Международную организацию труда (МОТ), заявил президент Владимир Путин. Это улучшение условий труда, повышение заработной платы, социальные гарантии трудящимся, отметил президент. За время существования МОТ подписано 189 международных конвенций в социально-трудовой сфере, Россия ратифицировала 74 из них. Сейчас Россия готовится к ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения № 102 и Конвенции о профилактике и контроле профессиональных рисков, вызываемых канцерогенными веществами и агентами, № 139. Интерфакс

307 000 руб. в месяц

Составляла зарплата гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова в 2015 г. За 2014 г. он получил премию в 94 млн руб. (8% чистой прибыли предприятия), за 2015 г. бонусов не было, сообщает «Почта России». Зарплата гендиректора «Почты» не индексируется третий год. С учетом надбавки за допуск к гостайне глава «Почты» получает 460 500 руб. В эту сумму не входят командировочные и отпускные. Страшнов возглавил «Почту России» в апреле 2013 г. За все время работы в «Почте России» ее нынешний гендиректор без учета командировочных и отпускных заработал около 113,6 млн руб. Интерфакс

Техникумам разрешат создавать стартапы

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предлагают разрешить колледжам и техникумам создавать малые инновационные предприятия – так же, как и вузам, сказала эксперт ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина. Она отметила, что техникумы «превосходно оснащены» и могут выпускать нужную и полезную продукцию как для нужд промышленности, так и для населения. Эксперт ОНФ подчеркнула, что сейчас колледжи и техникумы могут создавать компании, только если являются автономными некоммерческими организациями. По данным Минобрнауки, лишь 10% техникумов и колледжей отвечают этому требованию.

Если эти ограничения будут сняты, значительно повысится качество подготовки кадров по 50 наиболее востребованным на рынке труда новым и перспективным профессиям, подчеркнула Духанина. Интерфакс