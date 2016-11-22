UC Rusal продала Alpart

UC Rusal завершила продажу 100% боксито-глиноземного комплекса Alpart на Ямайке китайской государственной промышленной группе JISCO. Цена сделки – $299 млн, сообщает компания. Продажа Alpart не повлияет на полную самообеспеченность UC Rusal глиноземом. Вырученные деньги пойдут на снижение долговой нагрузки. Ведомости

Трансформаторы для вьетнамской ТЭС

Российско-японские «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СП «Силовых машин» и Toshiba) изготовят шесть трансформаторов для строящейся вьетнамской ТЭС «Лонг Фу – 1», сообщили «Силовые машины». Всего в 2017 г. в Юго-Восточную Азию будет поставлено 10 трансформаторов. Интерфакс

«Лукойл» не меняет план освоения Пякяхинки

«Лукойл» учел сложное геологическое строение Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (выражается в возможных прорывах газа из газовых шапок) при разработке проекта освоения месторождения, заявил вице-президент компании по геологоразведке Илья Мандрик. «Профиль добычи нефти, конденсата и газа соответствует проектному и не планируется к пересмотру», – подчеркнул он. Интерфакс

Запасы прирастают

Прирост запасов нефти в России на конец ноября достиг 550 млн т, газа – 650 млрд куб. м, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской. «Но это совсем предварительные цифры, по итогам года они должны быть выше», – сказал министр. Добыча нефти в этом году ожидается на уровне 544 млн т, газа – 640 млрд куб. м. В 2015 г. прирост запасов нефти достиг 710 млн т при добыче 534 млн т, газа – 900 млрд куб. м при добыче 633 млрд куб. м. Интерфакс