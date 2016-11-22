UBS заплатит Luxoft не менее $300 млн за три года

Инвестбанк UBS потратит от $300 млн на услуги по IT-консалтингу в рамках трехлетнего контракта с разработчиком программного обеспечения Luxoft, говорится в сообщении IT-компании. Из сообщения Luxoft следует, что компания подписала с UBS очередной контракт (разработчик ПО сотрудничает с банком с 2006 г.), срок действия которого составляет три года, а минимальные целевые расходы определены в $100 млн в год. Интерфакс

ФНС рассматривает возможность применения blockchain

Федеральная налоговая служба (ФНС) рассматривает возможность использования технологии распределенных реестров (блокчейн), но ее еще нужно легализовать в России, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин в интервью телеканалу «Россия 24»: «Такие моды, в частности как блокчейн, нуждаются в очень серьезном внимании соответствующих лицензирующих органов». Интерфакс