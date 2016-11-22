Цифры. Тенденции. События

$1,4 млрд

Будет потрачено на реновацию тематического парка Disney в Японии, пишет The New York Times. Это самый маленький парк Disney в мире, и в последние годы он снижает выручку из-за падения числа посетителей. Реновация начнется в 2018 г. и продолжится до 2023 г. В парке построят замок, отдельный павильон по мотивам мультфильма «Холодное сердце» и по мотивам вселенной комиксов Marvel. Ведомости

Забвение рассмотрят в суде

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Роскомсвободы и информационно-аналитического центра «Сова» к Google об оспаривании «права на забвение», сообщила Роскомсвобода. Иск был подан в августе, но суд согласился его рассмотреть лишь 15 ноября, следует из картотеки суда. В марте 2016 г. центр «Сова» получил от Google уведомления об удалении из результатов поиска ссылок на две страницы сайта организации с новостями об осужденных в 2006 г. скинхедах. «Сова» сочла это нарушением права на свободу распространения информации, Роскомсвобода представляет интересы этой организации в суде. Ведомости

Сериалы без остановки

ТНТ4 теперь будет показывать сериалы не по одному-два эпизода подряд, а отдавать одному сериалу по полдня, сообщил телеканал. Каждый день недели на канале будут выходить разные сериалы. Канал ТНТ4 был запущен в январе этого года, он получил большую часть эфирных частот «2x2» (оба канала входят в холдинг «Газпром-медиа»). ТНТ4 показывает прежде всего контент, который уже раньше выходил в эфире ТНТ. Ведомости