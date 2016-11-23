ЦБ предупредил об усилении хакерских атак

Банк России предупредил о возможном усилении различных видов атак на российские банки перед новогодними праздниками. «Банк России обращает внимание, что активность злоумышленников, направленная на хищение денежных средств клиентов финансовых организаций и самих финансовых организаций, имеет тенденцию к увеличению в период подготовки к праздникам. Поэтому есть вероятность усиления различных видов атак (включая информационные рассылки, публикации негативного и провокационного характера в социальных сетях, DDoS-атаки, рассылки вредоносного программного обеспечения и т. д.) в течение декабря 2016 г.», – сообщила пресс-служба регулятора. ТАСС

«Сафмар» по 80

Капитализация холдинга «Сафмар финансовые инвестиции», в котором будут объединены лизинговые, страховые и пенсионные активы семьи Гуцериевых – Шишханова, может составить 80 млрд руб., заявил генеральный директор финансовой группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью ТАСС. «Капитализация «Европлана» на текущий момент составляет около 17 млрд руб., стоимость нашего пакета акций в ВСК оценена KPMG на уровне около 20 млрд руб., стоимость НПФ «Сафмар», по данным KPMG, составляет около 41 млрд руб. К этой оценке, полученной от независимых экспертов, мы применяем дисконт около 20% для того, чтобы сделать участие в SPO более привлекательным для инвесторов», – указал Миракян. По его словам, с учетом предполагаемого денежного транша рыночная капитализация финансового холдинга на момент размещения может находиться на уровне 80 млрд руб. ТАСС

ЦБ рассчитал МФО

ЦБ собрал досье почти на 1500 микрофинансовых организаций (МФО), кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов, рассказал в интервью «Российской газете» начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности регулятора Илья Кочетков. «Сейчас мы ведем активную работу по сбору информации и уже сформировали досье по 1443 крупнейшим компаниям», – заявил он, отметив, что в этот список вошли не только МФО, но и кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды. «В каждом досье помимо отчетности содержится оценка перспектив развития компании», – добавил Кочетков. Прайм

ВТБ купил страховщика «Росно-МС»

ВТБ через дочернюю структуру «ВТБ страхование» стал владельцем 100% страховой компании «Росно-МС» (принадлежала группе Allianz), свидетельствуют материалы госбанка. В результате у «ВТБ страхования» появится 17,6 млн новых застрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Федеральная антимонопольная служба в начале ноября удовлетворила ходатайство «ВТБ страхования» о покупке «Росно-МС». Интерфакс