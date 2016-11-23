Danone вложилась в молоко

Французская Danone инвестировала 5 млн евро в Тюменский молочный комплекс, который строит компания «Дамате», сообщил член совета директоров последней Ник Халливелл. По его словам, без Danone группа не начала бы проект. Договор на поставку молока с Тюменского комплекса на завод Danone рассчитан на семь лет. Интерфакс

«Обувь России» увеличила выручку

ГК «Обувь России» сообщила о росте выручки по РСБУ за январь – сентябрь 2016 г. на 13% до 6,3 млрд руб., ее чистая прибыль увеличилась на 1% до 741 млн руб. Рост показателей компания объяснила в том числе эффектом отложенного спроса: покупатели, откладывавшие покупку обуви в течение 1,5–2 лет, вернулись в магазины в этом году, отмечается в ее сообщении. Интерфакс

AFI Development взрастила убытки

Чистый убыток девелоперской компании Льва Леваева AFI Development за девять месяцев 2016 г. вырос в 2,7 раза до $55,7 млн, сообщил девелопер. Основная причина – переоценка стоимости портфеля объектов в первом полугодии, уточняется там же. Выручка девелопера с учетом продажи недвижимости выросла на 58% год к году до $114,4 млн, при этом поступления от флагманского объекта AFI – ТРЦ «Афимолл сити» упали на 12% до $48,2 млн. Интерфакс

У Pfizer сменилось руководство

Pfizer в России сообщила о назначении Софьи Кадыковой на должность гендиректора компании. До сих пор с 2006 г. Кадыкова занимала должность директора по персоналу в Pfizer. Ведомости

АПК может рассчитывать на господдержку

Поддержка агропромышленного комплекса в России в ближайшие годы сохранится, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Несмотря на сложную ситуацию и сокращение ряда статей федерального бюджета, поддержка АПК в 2017–2019 гг. сохранится», – заверил он. Проектом бюджета на 2017 г. на эти цели предусмотрено 204,5 млрд руб. Интерфакс, Ведомости