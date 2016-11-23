Нефть дорожает

Растущая уверенность рынка, что страны ОПЕК 30 ноября смогут договориться о снижении добычи, подняла цену на нефть до максимума за последний месяц. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8.00 мск подорожали на 1,1% до $49,44 за баррель. В понедельник Brent выросла в цене на 4,4% до $48,90. Интерфакс

«Лукойл» заложил в бюджет $40 за баррель

«Лукойл» сообщил, что утвердил бюджет на 2017–2019 гг., исходя из цены нефти в $40 за баррель сорта Brent. Более 80% капитальных расходов «Лукойл» направит на геологоразведку и добычу. Увеличит добычу «Лукойл» за счет вывода на проектную мощность месторождений им. Филановского и Пякяхинского, увеличения эксплуатационного бурения в Западной Сибири и проч. За девять месяцев «Лукойл» добыл 69,3 млн т нефти (на 7,9% меньше, чем за девять месяцев 2015 г.), из них в России – 62 млн т (-3,5%). Интерфакс, Ведомости

ФАС ищет стимулы для производителей газа

Оборот торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже не удается вывести на целевой показатель в 3 млрд куб. м газа в месяц (план правительства – 35 млрд куб. м в год). Нужны мотивационные механизмы, заявил начальник управления ФАС Дмитрий Махонин, надо увеличить число продавцов газа: «Мы должны подумать об экономических стимулах для компаний, которые имеют прямой договор и продают «Газпрому» газ на входе в систему <...> Покупная цена «Газпрома», которая, как правило, [со скидкой] 15% или больше процентов к цене ФСТ, дает им возможность получать экономический эффект. Цена биржевого газа сейчас примерно сопоставима, но возникают затраты на содержание сотрудников, занимающихся маркетингом». Интерфакс

Новый BMW X1 из Калининграда

«Автотор» сообщил, что начал производство компактного кроссовера BMW X1 (модель F48) второго поколения на заводе в Калининграде для российского рынка. Подготовка производства велась с апреля. В 2016–2017 гг. дополнительно будет запущено производство пяти модификаций Х1 с бензиновыми и дизельным двигателями. ТАСС

У «Нафтогаза» есть деньги на газ

«Нафтогаз» может использовать $200 млн торгового финансирования от Международной финансовой корпорации (МФК) на закупку газа у крупных европейских поставщиков, сообщил региональный менеджер МФК на Украине и в Белоруссии Руфат Алимарданов. «Нафтогаз» может также использовать средства из программы ЕБРР. Интерфакс