Борода мешает загранице

На статью «Вредная открытость» (№ 212 от 11.11.2016, стр. 06)

Езжу много и повсюду – я земной шар чуть не весь обошел. Компенсация за прошлое. Да и за родителей – отец в Париже ни разу не был, но дистанционно мог экскурсии водить. Так вот, эпизод из 1970-х: комитет молодежных организаций (был такой) собирает группу в Штаты, включает меня (кандидат наук по американистике, молодой преподаватель вуза, свободный английский и проч.), вдруг – отлуп. Почему, спрашиваю. По секрету сообщают: идеологический отдел обкома партии (курировал ответственные поездки) забраковал: у вас что, молодых людей без бороды не найдется?

Алексей Шаскольский, Санкт-Петербург

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