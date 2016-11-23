Общество против палаты

Правозащитники Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова подали в Тверской райсуд Москвы иск к совету Общественной палаты, требуя признать незаконными решения о формировании новых региональных общественных наблюдательных комиссий (ОНК) и об отклонении их кандидатур (см. врез). В иске («Ведомости» с ним ознакомились) говорится, что совет палаты нарушил процедуру формирования ОНК. Свое решение совет принимает на основе рекомендаций комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, но ее председатель Антон Цветков заявил, что они рекомендаций не давали. В прежних составах ОНК в Москве было 40 человек, в Подмосковье – 28 и при наличии достаточного числа кандидатов комиссии должны быть сформированы в полном составе, считают истцы. В Москве был 71 кандидат, в области – 53, однако в ОНК вошли лишь 31 и 26 человек соответственно. У совета Общественной палаты нет права формировать ОНК в меньшем составе, а потом его дополнять, «это их изобретение», утверждаетт представитель заявителей Елена Лукьянова. Если кандидатов больше, чем мест в ОНК, то совет может их рейтинговать, при этом нулевой рейтинг не может быть выставлен кандидату, если у него все в порядке с документами, говорится в иске. «У большинства кандидатов документы соответствовали закону, они не могли сказать, что этот кандидат им нравится, а этот – нет», – подчеркивает Лукьянова. По ее словам, такие иски ожидаются и в других регионах.

По словам секретаря Общественной палаты Александра Бречалова, сейчас готовится вторая встреча с Советом по правам человека (СПЧ) по вопросу об ОНК. Иск к палате он считает пиаром: «Группа людей не может расстаться с мыслью, что они оказались невостребованны. То есть некоторые правозащитники продолжают создавать какую-то турбулентность вокруг самой темы ОНК. Но никаких проблем на самом деле нет. Мы видим, как новые члены ОНК в регионах уже начинают активно работать». Бречалов полагает, что у иска нет перспектив, а бывшим членам ОНК предлагает заняться социализацией людей, отбывших наказание, если они хотят остаться в этой сфере.

Кто выдвигал Елена Масюк и Любовь Волкова были выдвинуты в ОНК Москвы Российским Красным Крестом и фондом «Социальное партнерство» соответственно, а Лидия Дубикова в ОНК Московской области – организацией «Восход».

Председатель СПЧ Михаил Федотов надеялся, что до суда дело не дойдет, так как спор можно было разрешить дополнительным голосованием в Общественной палате: «Сейчас еще не поздно исправить ситуацию». Он напоминает, что 7 ноября в палате обсуждался дополнительный набор, но конкретных решений принято не было.

В 2013 г. правозащитники уже судились с Общественной палатой за отказ допустить их в ОНК. По словам адвоката Рамиля Ахметгалиева, который представлял одного из заявителей, Октябрьский райсуд Иркутска удовлетворил жалобу, но в апелляции дело прекратили, поскольку суд указал, что Общественная палата не может признаваться органом, наделенным властными полномочиями, и ей не могут подавать претензии в порядке главы 25 ГПК (сейчас действует Кодекс об административном судопроизводстве), а претензии должны рассматриваться в общем исковом порядке: «То есть суд тогда посчитал, что это не публичный спор об оспаривании действий госорганов, а обычный гражданский спор». В данном случае заявители также подают иск в рамках КАС, что правильно, считает Ахметгалиев: «Общественная палата тут не выступает как субъект хозяйственных отношений, а наделяет полномочиями людей, которые не входят в ее состав, – т. е. государство через закон наделяет ее определенными полномочиями».