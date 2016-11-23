Цифры. Тенденции. События

13%

На столько Федеральная налоговая служба повысила доначисления налогов при снижении числа проверок, заявил руководитель ведомства Михаил Мишустин. За счет применения риск-ориентированного подхода число выездных проверок за январь – сентябрь 2016 г. сократилось на 13,4%, а в среднем одна проверка принесла в бюджет на 42% больше, чем за тот же период 2015 г., – более 6,8 млн руб., сказал он. Выросли поступления в бюджет и по результатам камеральных проверок – на 9%, в основном за счет работы системы АСК-НДС-2, объяснил Мишустин. За счет нее в 12 раз снизилось число заявлений о возмещении НДС высокорисковыми компаниями. Всего по результатам камеральных и выездных проверок за январь – сентябрь 2016 г. в бюджет поступило на 20% больше, чем за тот же период 2015 г. Реже компании стали и оспаривать решения налоговиков – число налоговых споров за январь – сентябрь снизилось на 12% к тому же периоду 2015 г., рассказал Мишустин. Ведомости

Торги за налоги

Великобритания все еще входит в состав ЕС и не должна заниматься демпингом, резко снижая ставку налога на прибыль компаний, заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле. Такое обязательство страна взяла на себя на саммите G20 в 2015 г., напомнил он. Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что противостоять замедлению темпов роста экономики будет в том числе за счет снижения корпоративного налога. По предварительному плану правительства ставка налога на прибыль должна снизиться до самого низкого показателя среди стран G20 – с 20 до 17% к 2020 г. Интерфакс

150 млрд руб.

На такую сумму ВЭБ в 2017–2018 гг. сможет возобновить финансирование более 20 проектов в различных отраслях промышленности, заявил председатель банка Сергей Горьков. В последние два года ВЭБ сталкивался с проблемой нехватки капитала и ликвидности для выплаты долгов. В августе Горьков сказал, что ВЭБ решил проблему с ликвидностью на этот год и рассчитывает в 2017 г. выйти на «нормальную работу». «Сейчас в портфеле банка больше 20 проектов, которые были профинансированы на 80–85%», – сказал Горьков. Они были приостановлены по разным причинам, но прежде всего из-за нехватки ликвидности и фондирования. Речь идет о проектах в энергетике, металлургии, машиностроении, фармацевтике, химической промышленности и отраслях агропромышленного комплекса. Интерфакс