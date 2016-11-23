«Газпром» заказал стенд за 53 млн руб.

Презентационные офисы председателя правления ПАО «Газпром» на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 и 2018 гг. будут стоить 53 млн руб., говорится на сайте госзакупок. Конкурс на организацию стендов сразу на два форума выиграло московское ООО «Четыре вида групп», которое уже было подрядчиком «Газпрома». За 33,1 млн руб. оно построило презентационный офис предправления «Газпрома» на ПМЭФ-2016. Ведомости

Истюфеев перешел в «Александровский»

Заместителем председателя правления банка «Александровский» назначен Дмитрий Истюфеев, он с 2015 г. возглавлял СМБ-банк и курировал его присоединение к «Александровскому». Он будет курировать филиальную сеть, операционный бизнес, кредитование и развивать IT-инфраструктуру. Истюфеев работал в банке «Петровский», Балтийском банке, ПСБ, «МДМ банке Санкт-Петербург» и «Вэб-инвест банке». С 2005 г. был председателем совета директоров ИК «БФА», затем зампредседателя правления Банка БФА, в 2012 г. возглавил филиал РСХБ. Ведомости

«Россия» кредитует СЗП

Банк «Россия» открыл ПАО «Северо-Западное пароходство» (СЗП) возобновляемую кредитную линию на 1 млрд руб. на два года, сообщает пресс-служба банка. Интерфакс