Выставка Айвазовского побила по посещаемости рекорд выставки Серова

Выставка Ивана Айвазовского, которая проходила в Третьяковской галерее с 29 июля по 20 ноября, побила рекорд выставки Валентина Серова – ее посетило почти 600 000 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. «С первых дней работы ретроспективы Айвазовского стало ясно, что интерес к ней у публики выше, чем к успешной выставке Валентина Серова. Многих негативных последствий массового ажиотажа музею удалось избежать благодаря нововведениям. Впервые в практике галереи для выставки Айвазовского была разработана система прохода посетителей на экспозицию по сеансам, а также введена предварительная продажа билетов на сайте и в кассах музея», – отметили в музее. По данным галереи, за время работы выставки ее увидели 598 832 человека, в то время как на Серова пришло около 486 000 зрителей. ТАСС

Майя Кучерская возглавит программу «Литературное мастерство» в ВШЭ

В 2017 г. Высшая школа экономики начнет набор абитуриентов на обучение по новой программе «Литературное мастерство», академическим руководителем которой станет писатель и филолог Майя Кучерская. Как сообщает pro-books.ru, магистратура будет открыта в рамках Школы филологии московского факультета гуманитарных наук, курс рассчитан на два года. Магистратура будет выпускать профессиональных литераторов, хотя в дипломе выпускников в первый год будет указана специальность «филолог». «Такой программы, такого проекта пока не было ни в системе российского образования, ни в моей собственной жизни. Наша программа соединяет практику и просвещение: изучение техник литературного письма с курсами по поэтике литературы, современного театра, кино. Собственно, мы будем готовить писателей, писателей с маленькой буквы, если угодно – райтеров. В современной русской литературе не хватает профессионализма», – говорит Кучерская. Colta.RU