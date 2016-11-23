Дуров построил Telegraph

Мессенджер Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegraph, говорится в блоге Telegram. Это сервис, расположенный по адресу telegra.ph и позволяющий публиковать тексты, фотографии, видео. Сервис можно использовать как отдельно, так и как дополнительную функцию самого мессенджера Telegram: если разместить ссылку на публикацию в Telegraph в чат или собственный канал Telegram, то собеседники смогут посмотреть текст и сопровождающие его элементы прямо внутри чата или канала.

Работает сервис на базе технологии Instant View, она позволяет мгновенно просматривать страницы без ожидания их загрузки. По такому же принципу работает функция Instant Articles в социальной сети Facebook: она была запущена компанией в 2015 г. специально для того, чтобы издатели могли публиковать свои тексты прямо в социальной сети – без перехода на сайт самого СМИ. Ранее Facebook подсчитывал, что статьи в Instant Articles открываются в 10 раз быстрее, чем на сайтах СМИ.

Telegraph пока поддерживает мгновенный просмотр контента с ограниченного числа сайтов: так, при размещении поста появляется информация о возможности публиковать ссылки на YouTube, Vimeo и Twitter. Однако в будущем планируется распространить возможность мгновенного просмотра страниц «на весь интернет», обещает компания.

«С помощью Telegraph ваш канал в Telegram может публиковать статьи так же, как и обычные СМИ», – говорится в блоге Telegram. При этом в отличие от многих других платформ для публикации текстов (например, Medium) Telegraph не требует регистрации, т. е. тексты в нем можно публиковать анонимно.

В феврале этого года основатель Telegram Павел Дуров говорил на Мобильном конгрессе в Барселоне, что следующим шагом развития Telegram будут как раз каналы для СМИ и блогеров. Уже тогда, по его словам, некоторые каналы СМИ собирали аудиторию до 1 млн человек, а у всех каналов Telegram было 400 млн просмотров в день. По словам Дурова, каналы в Telegram представляют собой прямой доступ к аудитории: в традиционных социальных сетях достичь аудитории стало намного сложнее, так как твой голос теряется в лентах новостей.

Ранее Telegram запустил возможность играть в игры внутри чатов мессенджера. Вместе с запуском Telegraph это превращает Telegram из простого мессенджера с базовыми функциями в полноценную коммуникационную платформу, напоминающую азиатские мессенджеры WeChat и Line, отмечает Techcrunch. Издание также пишет со ссылкой на Дурова, что Telegram планирует до конца этого года запустить платежную систему. Techcrunch не исключает, что все это элементы будущей монетизации Telegram.

«Ведомостям» Дуров сказал, что не планирует монетизировать сервис с помощью Telegraph. На другие вопросы о монетизации мессенджера он не ответил.

Многие мессенджеры зарабатывают на предоставлении компаниям возможности общаться со своими клиентами напрямую. Такие платные функции есть в китайском WeChat и японском Line, на днях каналы для бизнеса запустил мессенджер Viber. Похожие корпоративные сервисы предоставляет и Facebook – на базе собственного Facebook Messenger, а также в принадлежащем соцсети мессенджере WhatsApp.