Акционеры T-Mobile пожаловались SEC на слабости финансовой отчетности

Акционеры американского оператора связи T-Mobile US Inc. написали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с низкими стандартами финансовой отчетности компании и использованием нестандартных показателей. Как сообщает MarketWatch, инвесторы просят SEC провести соответствующее расследование. В число заявителей входит инвесткомпания CtW Investment Group, которая работает с пенсионными фондами, владеющими около 0,1% акций T-Mobile и сопоставимой долей участия в ее материнской компании – Deutsche Telekom AG. «Похоже, за эти четыре квартала T-Mobile существенно изменила учетные оценки, не предоставив акционерам ясного и убедительного объяснения причин такого шага», – заявил исполнительный директор CtW Дитер Вайценеггер. Интерфакс

HP Enterprises сократила квартальные чистую прибыль и выручку

Чистая прибыль и выручка американской Hewlett-Packard Enterprise (HP Enterprise), выделенной год назад из Hewlett-Packard Co. (HP) и занимающейся выпуском продукции и оказанием услуг для корпоративных клиентов, сократились в IV финансовом квартале (август – октябрь) на фоне слабого спроса в секторе корпоративных IT-сервисов. Чистая прибыль HP Enterprise упала до $302 млн, или 18 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,39 млрд, или 75 центами на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка компании сократилась на 7,2% до $12,48 млрд. Интерфакс

Twitter случайно заблокировал аккаунт своего основателя

Твиттер одного из основателей микроблога Twitter и руководителя компании Джека Дорси был временно заблокирован вечером 22 ноября, пишет The Verge. Как уточнил сам Дорси, его аккаунт @jack был заблокирован в результате «внутренней ошибки» и был недоступен около 15 минут. Как именно произошла техническая накладка, не поясняется. Интерфакс