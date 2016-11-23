«Аэрофлот» увеличил перевозки на 11,5%

Группа «Аэрофлот» в октябре 2016 г. по сравнению с октябрем 2015 г. увеличила перевозки на 11,5% до 3,8 млн пассажиров, сообщила компания. За январь – октябрь группа перевезла 36,7 млн пассажиров (+9,5%), а головная компания группы – 24,3 млн человек (+10,5%). Интерфакс

Россия добывает 11,2 млн баррелей в сутки

Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 23 ноября составила 11,2 млн баррелей в сутки, сообщил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Это на уровне добычи в октябре. В 2015 г. в среднем добывалось по 10,7 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. ТАСС

«Камаз» увеличит экспорт на 6%

По итогам 2016 г. «Камаз» планирует экспортировать 6200 машин и машинокомплектов – на 6% больше, чем в 2015 г., сообщила компания. Основным рынком в текущем году стал Вьетнам. Росту помогает крупный контракт на поставку техники на Кубу. Негативное влияние на экспорт оказывает продолжающееся падение рынка в странах СНГ, где позиции «Камаза» были традиционно сильны. Например, в Казахстане по итогам 10 месяцев 2016 г. регистрации грузовых автомобилей упали втрое, приводит данные компания. Ведомости

Претенденты на Эргинское месторождение

Западно-Сибирский инвестиционный консорциум (совместное предприятие «Газпром нефти», «Энергопроекта», принадлежащего Газпромбанку, арабского суверенного фонда Mubadala и РФПИ) интересуется аукционом на Эргинское месторождение, сказал министр природных ресурсов Сергей Донской. «Планы у них большие. Я с арабами не встречался, но коллеги отечественные предполагают, что здесь много интересных проектов и они готовы участвовать», – добавил Донской. Интерфакс

«Газпром» поставил новый рекорд экспорта

«Газпром» 22 ноября установил седьмой за эту осень рекорд суточного объема экспорта в дальнее зарубежье, сообщила компания. Потребителям было поставлено 599,8 млн куб. м газа – на 1,9 млн куб. м больше, чем 11 ноября, когда был зафиксирован предыдущий максимум. ведомости

«Транснефть» расширила Сковородино – Мохэ

«Транснефть-восток» (дочерняя компания «Транснефти») завершила третий этап расширения пропускной способности магистрального нефтепровода Сковородино – Мохэ. Для этого, в частности, был построен резервуар для хранения нефти объемом 50 000 куб. м. В рамках четвертого этапа расширения запланировано строительство еще двух резервуаров для хранения нефти объемом 50 000 куб. м каждый, а также сопутствующая инженерная инфраструктура на головной перекачивающей станции № 1 «Тайшет». Интерфакс