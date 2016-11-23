Мотылев решил обанкротить себя сам

Бывший владелец банка «Российский кредит» Анатолий Мотылев подал в суд ходатайство о признании его банкротом, передает «Интерфакс». Об этом заявил судья Арбитражного суда Москвы, который слушает дело о банкротстве экс-банкира, возбужденное по заявлению офшора «Флауари девелопментс лимитед». На заседании в среду суд должен был проверить обоснованность заявления компании о банкротстве экс-банкира. Его долг перед офшором – около 190 млн руб. На заседании в среду представитель экс-банкира не смогла представить суду документальное подтверждение места регистрации бизнесмена, а также сведений о наличии или отсутствии у него несовершеннолетних детей. Суд отложил слушание на 20 января 2017 г. Интерфакс

Скелеты в банке

«Абсолют банк» в ходе санации петербургского Балтинвестбанка обнаружил пять забалансовых гарантий, по данному факту возбуждены уголовные дела, сообщил представитель банка. Сумму, на которую были выданы гарантии он не раскрывает, поскольку в банке нет документов, подтверждающих выдачу гарантий. Санатор Балтинвестбанка не планирует просить Агентство по страхованию вкладов и ЦБ увеличивать финансирование для санации, сказал в интервью «РИА Новости» глава «Абсолют банка» Андрей Дегтярев. По его словам, аудит Балтинвестбанка полностью завершился и сейчас «Абсолют банк» находится на финальной стадии согласования плана финансового оздоровления с ЦБ. Банк будет создавать резервы по внебалансовым гарантиям после вступления в силу судебных решений, уточнил представитель Балтинвестбанка. Прайм, Ведомости

Аудитор не виноват

Минфин попросил саморегулируемую организацию (СРО) проверить аудиторскую компанию EY (ранее состояла в СРО «Аудиторская палата России»), которая выполняла аудит банка «Российский кредит». Проверка не выявила нарушений со стороны EY, заявил в интервью RNS управляющий партнер аудитора по России Александр Ивлев. По его словам, СРО проверяла объем процедур, а также их качество. «Наша работа полностью соответствует всем требованиям аудиторских стандартов, и на самом деле самое главное во всей этой истории – то, что в нашем заключении было сказано о сомнениях в способности банка продолжать свою деятельность», – указал он. RNS

Банк без названия

Бывший главный исполнительный директор швейцарского банка Credit Suisse Брейди Дуган собирается открыть в первой половине 2017 г. собственный торговый банк, для чего привлек $3 млрд инвестиций, сообщает WSJ со ссылкой на информированные источники. Инвестором выступила компания Scepter Partners – постоянный синдикат, объединяющий сверхсостоятельных лиц с Ближнего Востока и суверенные фонды. WSJ